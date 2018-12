Várias vítimas em descarrilamento de eléctrico em Lisboa

Um eléctrico descarrilou hoje na rua São Domingos à Lapa, em Lisboa, provocando várias vítimas, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros da capital.

O eléctrico descarrilou e encontra-se “bastante danificado”, disse a mesma fonte, que apontou para a existência de várias vítimas do acidente, em número que não soube precisar.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Garcia de Orta e o elétrico pertence à carreira 28, que liga Campo de Ourique ao Martim Moniz.

“Há vários feridos no interior, mas ainda se está a avaliar a gravidade dos ferimentos”, indicou, acrescentando que há desencarceramentos em curso.

O número estimado de pessoas transportadas pelo eléctrico na altura do acidente era de entre 25 e 30, uma vez que o veículo estava cheio.

O alerta para a PSP foi dado às 18:07.

De acordo com a fonte dos Sapadores Bombeiros, o regimento mobilizou para o local 25 operacionais e seis viaturas.

A página da Proteção Civil na internet refere um total de 33 operacionais e oito veículos envolvidos nas operações.