Um em cada três portugueses pagaria mais por espaço reservado para ter relações íntimas nos voos

“Quase um terço dos portugueses pagaria por ter um espaço reservado no avião para ter relações íntimas”, diz uma ‘sondagem’ de opinião levada a cabo pelo motor de busca de voos e hotéis www.jetcost.pt. Mas não pense precipitadamente. Creches para as crianças, massagens, cabeleireiros ou zona livre do álcool são os serviços pelos quais também pagariam, caso tivessem essa oportunidade.

“Cada vez mais, quando alguém viaja de avião, pode escolher os serviços pelos quais quer pagar ou não, o volume de bagagem, o melhor assento ou prioridade de embarque, parece que, para alguns, são serviços muito compreensíveis antes do embarque e uma vez a bordo, melhor comida ou maior espaço para as pernas, mas, pagariam os portugueses por outro tipo de serviços?”, questiona. “Segundo pôde verificar o poderoso motor de busca de voos e hotéis www.jetcost.pt, 32% dos portugueses pagaria para ter um espaço reservado para ter relações íntimas com os seus parceiros”.

Ora aí está. Mais do que situações facilitadoras da comodidade a bordo, haverá sempre quem queira pagar para não ter de esperar para quando chegar ao hotel ou mesmo a casa.

“A equipa de Jetcost fez uma sondagem como parte de um estudo sobre as experiências dos europeus durante os seus voos”, explica. “O estudo foi feito a 3.000 pessoas (500 de cada nacionalidade: ingleses, espanhóis, italianos, alemães, portugueses e franceses) maiores de 18 anos e tivessem viajado pelo menos uma vez, nos últimos doze meses”.

Inicialmente, foi perguntado a todos os entrevistados quais os serviços estariam dispostos a pagar mais quando viajassem de avião e as respostas mais comuns foram: “Mais espaço para as pernas (69%); Melhor comida (63%); Serviço de infantário para as crianças (43%); Barra livre álcool (40%); Tablet ou consola com jogos (35%); Espaço reservado para intimidade com os seus pares (32%); Serviço de massagem (24%); Animação a bordo (18%); Espaço para dormir (17%),; Videoclube à escolha (14%); Serviço de cabeleireiro e manicure (11%); Maior variedade de produtos na loja a bordo (8%).”

“A todos os entrevistados que participaram na pesquisa também lhes foi perguntado sobre quais foram os maiores inconvenientes ao viajar de avião”, continua. “As principais respostas foram: falta de espaço (76%), Companheiros de voo irritantes (65%) e tédio (59%). Inclusive 19% dos entrevistados disse que o que mais os incomodava era estarem trancados no mesmo espaço com crianças de outra família”.

Já no que diz respeito aos resultados a nível europeu, os portugueses são os quartos europeus que mostram mais fogosidade quando viajam e pagariam para ter um espaço reservado para ter relações íntimas com os seus pares”, adianta, sendo que a lista é liderada por italianos (38%), seguidos dos espanhóis (36%) e britânicos (33%). Com percentagem menor, os alemães (30%) e os franceses (25%).

Um porta-voz da Jetcost disse: “É curioso saber que as férias e as escapadelas são um momento perfeito para que os casais portugueses revivam o seu amor e ponham uma faísca à sua relação. Além disso, muitos pagariam para poder estar a sós e ter um espaço íntimo no avião durante o voo, mas, o mais surpreendente é saber que a grande maioria dos passageiros pagariam, para não se sentirem aborrecidos a bordo, por serviços de videoclube, jogos ou outra forma de animação ou, para assim, poderem aproveitar melhor o tempo de viagem, se tivessem serviços de cabeleireira e, inclusive, de manicure. Desde a Jetcost, transmitiremos os resultados desta pesquisa às companhias aéreas para ver se, mais cedo ou mais tarde, poderão tornar realidade o sonho de muitos passageiros.”