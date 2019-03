Três mergulhadores procuram desaparecido no rio Douro na zona da Alfândega do Porto

Uma pessoa foi ao início da manhã de hoje dada como desaparecida no rio Douro, na zona da Alfândega do Porto, estando a decorrer buscas numa lancha da Polícia Marítima, disse à agência Lusa fonte do CDOS do Porto.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta foi dado às 09:37, via 112, e encontram-se no local três mergulhadores do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e dois elementos da Capitania do Douro.

De acordo com o Correio da Manhã, testemunhas no local indicaram que a vítima será um jovem que, após sair de uma discoteca, se terá atirado ao rio, acabando por desaparecer.