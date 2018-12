Transtejo reforça ligação Seixal-Lisboa e garante segurança dos passageiros

A ligação fluvial Seixal-Lisboa, afetada hoje pela invasão de uma embarcação por passageiros, foi reforçada com um barco desviado de Cacilhas, segundo a presidente da Transtejo/Soflusa, garantindo que as pessoas foram transportadas em segurança

“Neste momento, penalizando a ligação de Cacilhas desviámos um navio para reforço, o que é muito penalizador para os passageiros de Cacilhas. Contudo, o que podemos garantir é que os passageiros estão a ser transportados em segurança e nenhum fica em terra”, disse à Lusa Marina Ferreira.

A responsável explicou que no domingo houve um problema com o catamarã que faz a ligação ao Seixal.

“Desde então a ligação está a ser feita com um catamarã em vez de dois, o que está a provocar atrasos no embarque com especial relevância durante a hora de ponta. Estamos a fazer tudo para repor a situação o mais rapidamente possível. Esperemos fazê-lo com dois catamarãs na quinta-feira”, disse.

Dezenas de pessoas descontentes com a falta de navios invadiram hoje de manhã um barco da Transtejo que fazia a ligação Seixal-Lisboa pela porta de desembarque, mas o navio foi impedido de sair pela Polícia Marítima por excesso de pessoas.