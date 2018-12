Transporte de passageiros de avião, comboio e metro abranda, mas de barco acelera

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais cresceu 4,3% no terceiro trimestre, uma desaceleração face ao trimestre anterior também registada no transporte de passageiros por comboio e metropolitano, enquanto o transporte fluvial acelerou, segundo o INE.

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais totalizou 17,6 milhões, um crescimento de 4,3% no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2017, depois do aumento de 6,9% no trimestre anterior, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aeroporto de Lisboa movimentou 8,5 milhões de passageiros, um aumento de 6,5%, correspondente à captação de 48,5% da totalidade do movimento nacional, abaixo dos 7,7 milhões de passageiros movimentados no trimestre anterior.

Também no aeroporto do Porto (responsável por 19,9% do movimento nacional) se registou um aumento de 9,1%, atingindo-se 3,5 milhões de passageiros movimentados no terceiro trimestre, abaixo do crescimento de 11,1% nos três meses anteriores.

As aterragens nas infraestruturas aeroportuárias nacionais aumentaram para 67,2 aeronaves em voos comerciais, uma subida de 3,5%, abaixo do crescimento de 5,7% no trimestre anterior.

No modo ferroviário voltaram a verificar-se aumentos no transporte de passageiros, quer por comboio (+3,7%), quer por metropolitano (+3,7%), crescimentos inferiores aos registados no trimestre anterior, de 4,2% e 5,3%, respetivamente.

O INE indica que no terceiro trimestre de 2018 deslocaram-se por comboio 36,8 milhões de passageiros, enquanto os metropolitanos de Lisboa, Porto e Sul do Tejo transportaram 56,1 milhões de passageiros.

Já o transporte fluvial de passageiros cresceu 3,3% no terceiro trimestre, também em termos homólogos, acima do aumento de 1% registado no trimestre anterior.

No total, foram transportados 6,98 milhões de passageiros nas vias fluviais nos meses de julho, agosto e setembro. Só em agosto o aumento no transporte de passageiros nas vias fluviais atingiu 6,3%.

O INE adianta que o transporte de passageiros no rio Tejo cresceu 3,5% entre julho e setembro, atingindo 4,3 milhões, depois de crescimentos de 2,3% e 5,9% registados no primeiro e segundo trimestres, respetivamente.