Transportadora açoriana Atlânticoline lembra obrigatoriedade de uso de máscara

A empresa de transportes marítimos açoriana Atlânticoline lembrou hoje que o uso de máscara passa a ser obrigatório pelos passageiros nos seus navios, medida que entra em vigor na terça-feira.

“A Atlânticoline, S.A. informa que, seguindo as orientações da Autoridade de Saúde Regional e na sequência de resolução do Conselho do Governo dos Açores de 4 de maio, será obrigatório aos passageiros o uso de máscara social nos navios da empresa”, adianta em comunicado a empresa.

A empresa refere ainda que na sequência da mesma resolução, “a partir de terça-feira à tarde” será “retomado o serviço público de transporte entre as Flores e Corvo, ilhas” sem casos de covid-19 desde o início da pandemia e que passaram esta segunda-feira do estado de contingência para o estado de alerta, à semelhança da ilha de Santa Maria.

No diploma, o Governo dos Açores determinou a “obrigatoriedade do uso de máscara social nos transportes públicos e privados, aéreos, marítimos e terrestres, em veículos pesados ou ligeiros”, e recomenda o “uso de máscara social em todas as situações de deslocação na via pública”.

No comunicado, a Atlânticoline acrescenta que “durante o mês de maio, as viagens na Linha Rosa” (entre o Porto de Santa Cruz, nas Flores, e o da Casa no Corvo), com ligações às terças, quintas-feiras e sábados “cumprirão todos os requisitos de salvaguarda da Saúde Pública entretanto determinados, incluindo a obrigatoriedade do uso de máscara social por parte dos passageiros”.

Até ao momento, já foram detetados no arquipélago um total de 143 casos, verificando-se 53 recuperados, 14 óbitos e 76 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Destes, 58 são em São Miguel, dois na ilha Terceira, quatro na Graciosa, dois em São Jorge, cinco no Pico e cinco no Faial.

A ilha de São Miguel, a maior dos Açores, passou hoje para o estado de contingência e foram levantadas as cercas sanitárias em cinco dos seus seis concelhos, com exceção do Nordeste.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.063 pessoas das 25.524 confirmadas como infetadas, e há 1.712 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.