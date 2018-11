Transinsular premiada como Melhor Armador de Cabotagem Nacional

A Transinsular, armador do Grupo ETE, “maior grupo nacional no sector marítimo-portuário”, ganhou pelo 5.º ano consecutivo o prémio Carga 2018 de ‘Melhor Armador de Cabotagem Nacional’ atribuído pela Revista Transportes & Negócios numa cerimónia que ocorreu ontem à noite no Porto, no jantar de gala da 17ª edição dos Prémios Carga T&N que reuniu centenas de pessoas do sector.

Para além da Transinsular, outras empresas do Grupo ETE foram reconhecidas como “as melhores” na sua área, tais como a Navex como o ‘Melhor agente de Navegação’ e a TGCL (Terminal de Carga Geral e de Granéis de Leixões) como o ‘Melhor Terminal de Carga Geral’.

“Enquanto maior armador nacional com 7 navios próprios e fretados, a Transinsular viu reconhecida, com este prémio, a sua longa experiência no transporte marítimo nacional e internacional. Desde 1985 garante os serviços de cabotagem nacional para a Madeira, Açores e inter-Regiões, e há 30 anos na linha internacional de Cabo Verde, que este ano foi redesenhada e presente no mercado como a linha com menor ‘transit time’, frisa uma nota da empresa.

Na Madeira, o Grupo ETE está representado pelo agente de navegação Transinsular Madeira representante da Transinsular e da Vieira & Silveira e, ainda, da empresa de Logística ETE Logística.

“Os Prémios Carga T&N são uma iniciativa pioneira da revista nacional de especialidade Transportes & Negócios que visa, tão simplesmente, distinguir os melhores, na opinião dos seus pares e parceiros de negócios. E também homenagear todos quantos trabalham nesta área, fundamental para o desenvolvimento socioeconómico sustentável do País”, acrescenta a nota de imprensa.