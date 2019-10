Trabalhadores da Efacec entregaram pré-aviso de greve para 8 e 15 de Novembro

Os trabalhadores da Efacec entregaram hoje um pré-aviso de greve para os dias 08 e 15 de novembro devido à recusa da administração em negociar aumentos salariais para este ano, com efeitos retroativos.

“Como a administração só quer discutir [os aumentos para] 2020, não temos outra saída senão fazer o que os trabalhadores já tinham decidido no plenário de 24 de outubro e marcar greve para os dias 08 e 15 de novembro, das 14:00 às 16:00”, disse hoje à Lusa a direção do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE Norte), no final da reunião com a administração da Efacec.

A direção do SITE Norte adiantou que, na reunião de hoje, a administração continuou a dizer que só está disposta a pagar aumentos salariais a partir de janeiro de 2020 e “que em 2019 não há aumentos”.

“Consideramos que, como ainda não foi apresentado qualquer caderno reivindicativo para 2020, temos de discutir o que é de 2019”, salientou o SITE Norte.

Uma das reivindicações dos trabalhadores passa pelo pagamento de aumentos salariais retroativos a março deste ano.

Segundo a mesma fonte, está marcada uma nova reunião para segunda-feira, dia 04 de novembro.

A direção do SITE Norte assegurou também que se a administração da empresa manifestar “vontade para haver diálogo”, é retirado o pré-aviso de greve.

“A administração diz que se marcamos greve, estamos fora das negociações. Mas não aceitamos ameaças de ninguém, fazemos o que os trabalhadores pretendem”, assegurou a direção do SITE Norte, adiantando que já foi entregue o pré-aviso de greve para as quatro empresas do grupo.

A Efacec está presente em mais de 60 países e tem a sua atividade centrada no desenvolvimento de produtos de energia, sistemas e mobilidade.