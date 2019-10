Todos os olhos da imprensa nacional postos em Kiev e em Ronaldo

“Todos os olhos em Kiev. Pela selecção e... por Ronaldo”, é a manchete da Bola desta segunda-feira, 14 de Outubro. Dia em que a selecção nacional defronta a Ucrânia no apuramento para o Euro 2020 e em que Ronaldo pode marcar o golo número 700 da sua careira.

O assunto, de resto, merece chamada capa na maioria dos jornais nacionais, a começar pelos desportivos.

“Ucrânia-Portugal: história à vista”, escreve o Record e completa com uma frase de Fernando Santos: “Vai ser um jogo de altíssimo nível”. No entanto, é o Benfica que faz a manchete do Record de hoje. “Benfica: Vieira acelera renovações: Presidente já regressou de Angola e tem muito para tratar”, titula o desportivo.

“Ucrânia-Portugal: Foco no 1.º lugar”, diz por sua vez O Jogo acerca do embate da selecção nacional.

Em grande destaque na capa, uma entrevista a Vítor Baía, na véspera de completar 50 anos: “Nasci para a baliza”.

Nos generalistas:

“Ronaldo afina pontaria para recordes: Em busca do 5.º Europeu e do golo 700”, escreve o Correio da Manhã, que faz manchete com o caso do ex-comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) Gil Martins. “Condenado por desviar dinheiro ganha avença do Estado: Gil Martins já foi punido pela justiça”, revela o matutino.

“Ucrânia-Portugal: Tridente galáctico no ataque das quinas”, titula o Jornal de Notícias, onde há destaque também para os “tribunais degradados e inseguros”. “Mais de duas mil turmas com falta de professores” é outra das notícias de capa do JN.

“Portugal à beira do apuramento mais precoce de sempre. Sem milagres nem calculadoras”, realça por seu turno o Diário de Notícias. “Se a selecção nacional vencer a Ucrânia e a Sérvia não ganhar na Letónia, será a primeira vez que é garantido um apuramento para uma fase final ainda com dois jogos por disputar. Um oásis numa história feita de sofrimento da equipa das quinas”, escreve o DN. Ainda em destaque na capa o caso Tancos e as eleições gerais em Mocambique.

Já no Público o destaque vai para uma reunião no “Banco de Portugal [que] compara Montepio ao caso BES” e também para as “objecções do juiz Ivo Rosa [que] provocaram meses de atraso na investigação a Tancos”.