Teste à ex-presidente do CDS Assunção Cristas é negativo

A ex-presidente do CDS-PP, e vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, Assunção Cristas, comunicou hoje que o teste que fez ao Covid-19 “deu negativo”, mas continuará resguardada por mais uns dias.

“Boas notícias! Acabo de receber o resultado: deu negativo o teste efetuado ao novo coronavírus”, escreveu na sua página oficial da rede social Facebook.

Assunção Cristas adianta igualmente que, “apesar de não ter sintomas” vai “continuar em casa até perfazer as duas semanas do período crítico”.

“Assim farei, com serenidade”, assinala, numa nota em que agradece “todas as mensagens de preocupação e amizade” que lhe foram endereçadas.

Também em quarentena por ter estado em contacto próximo com Assunção Cristas, o deputado do CDS João Gonçalves Pereira manifestou-se hoje “muito contente por o exame da Assunção Cristas ter dado negativo”.

Igualmente através do Facebook, o centrista, que é vereador na mesma autarquia, assinalou que termina “a quarentena preventiva” em que estava, “embora mantenha atenção com os contactos sociais e o recato em casa”.

“Regressarei na próxima semana à Assembleia da República, uma vez que, segundo as notícias, os trabalhos parlamentares vão continuar, embora condicionados”, escreveu.

João Gonçalves Pereira agradece “todos os telefonemas e mensagens de preocupação” e assinala que o combate à doença Covid-19 é uma responsabilidade de todos, porque “ninguém está imune”.

O deputado, que é também vereador do CDS na Câmara Municipal de Lisboa, foi aconselhado pelo líder parlamentar centrista, Telmo Correia, a fazer um período de quarentena depois de ter estado em contacto, na reunião do executivo camarário, com a ex-presidente do partido.

Na quinta-feira, a vereadora iniciou um período de quarentena, depois de saber que tinha estado em contacto com um doente infetado com o novo coronavírus.

Através da sua página na rede social ‘Twitter’, na quinta-feira a ex-presidente do CDS anunciou que recebeu naquele dia de manhã “a notícia de que um amigo próximo testou positivo ao novo coronavírus”.

“Uma vez que estive com ele no passado fim-de-semana, decidi assim que soube da notícia, e no cumprimento das orientações das entidades competentes, entrar de imediato numa situação de quarentena domiciliária preventiva e avisar as pessoas com quem tenho estado desde então”, acrescentou.

Assunção Cristas abandonou a reunião privada da Câmara de Lisboa em que participava quando tomou conhecimento de que o amigo estava infetado.

Na altura, Cristas adiantou igualmente que não sentia “até ao momento quaisquer sintomas”, mas ficaria resguardada porque “o sentido de responsabilidade assim o recomenda”.

“Aguardarei este tempo com toda a serenidade”, referiu ainda.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 1.308 casos suspeitos, 172 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 5.674 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Entre as medidas anunciadas pelo Governo, destaca-se a suspensão de todas as atividades letivas presenciais, a partir de segunda-feira, nas escolas de todos os graus de ensino e a declaração do estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.