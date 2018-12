O próximo sorteio do Euromilhões, marcado para a próxima sexta-feira, 14 de Dezembro, terá um novo jackpot, uma vez que nenhum apostador acertou na chave premiada hoje.

Em jogo estará um prémio de 85 milhões de euros.

Para Portugal veio apenas o quarto prémio, para cinco apostares, que irão receber cada 1.770,56 euros.

Recorde-se que a chave do sorteio nº 099/2018 do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos seguintes números: 4, 7, 13, 23 e 42. As estrelas são o 1 e 0 3