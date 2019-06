Socicorreia constrói empreendimento de luxo nos Açores

Através de uma nota de imprensa, a Socicorreia revela que acaba de adquirir um terreno para realizar um investimento no centro de Ponta Delgada que irá atingir os 1,7 milhões de euros, para a construção de um empreendimento de luxo com 6 habitações (área de implantação de 344 m2), mais concretamente no Portinho de São Roque.

O grupo adianta que este é o segundo investimento da Socicorreia em Ponta Delgada, depois dos 8 milhões investidos na execução da obra do ‘Neo Palacete Caetano de Andrade’, também localizado na capital açoriana.

Além disso, refere que “o mercado açoriano está, assim, a revelar-se altamente estratégico para a empresa liderada por Custódio Correia, onde acaba de abrir, em Ponta Delgada, um novo escritório da Socicorreia para dar suporte a todas as suas operações e assegurar uma relação de proximidade com os clientes”.

“Entramos nos Açores para ficar, pois trata-se de um mercado com um potencial de crescimento na área da construção e promoção imobiliária, onde queremos ser uma referência, fortalecendo o nosso triângulo entre capitais nacionais: Funchal e Lisboa”, afirma Custódio Correia, presidente do Grupo Socicorreia.

Recorda ainda que o grupo, composto por 10 empresas, todas elas ligadas à construção e imobiliário, apresentou um volume de negócios de €40 milhões no ano de 2018.