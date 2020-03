Sobe para 31 o número de infectados com coronavírus em Portugal

A mãe da adolescente algarvia contagiada com Covid-19 também está infectada com a doença, confirmou à TVI a presidente da Câmara de Portimão, elevando-se assim para 31 o número de casos do novo coronavírus em Portugal.

A mulher é professora na Escola Básica 2,3 Professor José Buísel, em Portimão, pelo que a escola já foi encerrada.

É o segundo estabelecimento de ensino a ser fechado em Portimão, depois de no domingo ter sido dada a mesma ordem para a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, onde estudava a filha. A aluna esteve em Itália com a família na semana de interrupção do Carnaval.

A jovem, por ser menor, está internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

Segundo o último boletim epidemiológico das autoridades, que foi divulgado ao final do dia de domingo, estão hospitalizados todos os doentes com o novo coronavírus e um terço tem entre 40 e 49 anos.

Estavam sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infectados por Covid-19.

A DGS avançava ainda que estavam 56 casos a aguardar resultado laboratorial para confirmar ou despistar a doença.