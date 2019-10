O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou um sismo ontem ao final do dia nas estações da Rede Sísmica do continente, um sismo de magnitude 1.6 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou a cerca de 8 km a Este-Sudeste de Valongo. Dada a magnitude, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (na escala de Mercalli modificada) na região de Gondomar, informou ainda.