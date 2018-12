Sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima e vento forte

Sete distritos de Portugal continental estão hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima até às 21 horas de terça-feira.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão com o mesmo aviso por causa do vento forte, até às 14 horas de terça-feira.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Douro, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas à navegação.