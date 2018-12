Sete barras fechadas e duas condicionadas devido à agitação marítima

Sete barras marítimas de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras duas estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a Marinha, estão fechadas as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira.

As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 15 e 11 metros, respetivamente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje na Costa Ocidental ondas de noroeste com 2 a 3 metros e na Costa Sul ondas de sudoeste com 1 metro.

Quanto ao estado do tempo, o IPMA prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, sendo em especial por nuvens altas nas regiões Centro e Sul e períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral até meio da tarde.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando fraco a moderado do quadrante sul no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, e sendo moderado nas terras altas, em especial do Norte e Centro, até ao final da manhã e a partir do final da tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir ao longo do dia em alguns locais.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 05 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (no Porto e em Viana do Castelo) e as máximas entre os 11 graus (na Guarda) e os 20 (em Faro).