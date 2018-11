“Sempre que PS teve maioria absoluta infernizou mais portugueses”

O dirigente comunista Armindo Miranda afirmou hoje que “sempre que o PS teve maioria absoluta infernizou mais a vida dos portugueses”, reconhecendo grande convergência parlamentar entre PCP e BE, após a XI Convenção Nacional bloquista, em Lisboa.

“Sempre que o PS teve maioria absoluta, infernizou mais a vida dos portugueses. Não é uma afirmação gratuita, basta ir ver os factos da vida passada”, disse, acrescentando que o seu partido vai apresentar-se “aos eleitores, ao povo português”, nas eleições legislativas de 2019 com um “projecto de desenvolvimento económico que criará centenas de milhares de postos de trabalho”, com a “produção nacional” como “fator determinante” para levar “felicidade a casa dos portugueses”.

Questionado sobre a hipótese de um futuro executivo com elementos de PS, BE e PCP, resultante do futuro ato eleitoral, o membro da comissão política do Comité Central comunista impôs condições.

“Se for um Governo que governe com o sentido mais nobre da política, que é servir os trabalhadores, o povo e o país, sim, aí os comunistas estarão. Agora, para dar cabo da vida aos trabalhadores já basta a política de direita de PS, PSD e CDS”, afirmou.

Segundo o dirigente do PCP, está fora de questão aceitar um convite para integrar um eventual elenco executivo para, “como nos últimos anos”, entregar “70 mil milhões de euros aos banqueiros, enquanto se regateia horas e horas os manuais escolares [gratuitos] para o terceiro ciclo [da escolaridade]”.

“Se um Governo, ao mesmo tempo, cria tantas dificuldades em elevar o poder de compra dos trabalhadores e na semana a seguir vai entregar 450 milhões de euros aos senhores que compraram o Novo Banco, não, para esse Governo não, obrigado”, atestou.

Sobre as relações entre comunistas e bloquistas, Armindo Miranda declarou que “são conhecidas as convergências e divergências”.

“Também é conhecido que em mais de 90% das propostas que o PCP apresenta na Assembleia da República o BE vota a favor delas. O inverso também é verdadeiro”, disse.