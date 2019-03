Selecção entra nas capas

“Lesão de Ronaldo empata Portugal”, escreve o Correio da Manhã na capa, em reacção ao jogo de ontem frente à Sérvia. Aqui ainda a informação de que o árbitro pediu desculpa a Fernando Santos por não ter assinalado penálti. A manchete deste jornal vai para o caso do triatleta Luís Grilo, que terá sido assassinado.

O jogo de apuramento para o Euro 2020 também faz capa no JN. Só Danilo acertou na Sérvia. E o penálti não assinalado. As gordas deste matutino vão para a emergência médica. “Avarias no INEM põem em causa socorro no Porto, Gaia e Coimbra”. As ambulâncias pararam devido a problemas mecânicos, lemos no jornal.

No Público o destaque é mínimo à Selecção e a crítica fica: “Dois pontos em seis possíveis”. As notícias maiores são a de erros em perguntas de exame que obrigaram a mudar a nota de médicos estrangeiros. Os erros no exame de Janeiro foram vários e obrigaram a anular quatro perguntas e a modificar a correcção de outras quatro, com alterações nas notas iniciais. Segundo este órgão de comunicação social, realizaram o exame mais de 700 candidatos, a maior parte brasileiros. Nota neste jornal ainda para a falta de água. “À espera que chova”, resume. E acrescenta que é preciso rever as licenças para uso da água do Tejo.

Sem o jogo na primeira, o i recorda que faz hoje 20 anos que Marcelo bateu com a porta do PSD. No caso Face Oculta, “Crimes de Manuel Godinho foram para a sucata”.

No Negócios, a manchete: “Venda de casas perde fôlego no final do ano”. Os preços voltaram a subir no último trimestre de 2018. Passes gratuitos na mira das autarquias, chama à primeira, e 15 perguntas que merecem resposta sobre os novos títulos de transporte. O jornal foi também ver o que andam a fazer os antigos gestores da Caixa Geral de Depósitos.

A Bola dá naturalmente destaque ao jogo de ontem. “Sem desculpa”, escreve, recordando que o empate a um golo teve mão do árbitro mas também se deveu à prestação da equipa. O Record sai em defesa da equipa das quinas. “Era Penálti!”, escreve nas grandes. E acrescenta: Portugal penalizado num erro grave de arbitragem. Ainda a reacção de Cristiano Ronaldo: “Fiscal de linha está a 40 metros e toma decisão pelo árbitro? Por amor de Deus”.

“Muita pólvora e só um míssil”, preferiu O Jogo, contabilizando que há nove anos que a selecção não arrancava tão mal. Golo de Danilo e lesão de Ronaldo também referidos. “Com VAR teríamos duas vitórias”, declarou Fernando Santos, o treinador.