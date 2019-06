Segurança Social segue o Fisco e premeia cobraça de dívidas

A Segurança Social segue os passos da Autoridade Tributária e vai premiar os funcionários que cobrarem dívidas. A notícia faz manchete no Correio da Manhã com o título “Cobrar dívidas dá prémio de 500 euros/mês”. A lista negra tem 30 mil nomes e o objectivo é recuperar 640 milhões de euros até ao final do ano. A recompensa é para 200 funcionários, acrescenta o matutino. Ainda a exibição de Cristiano Ronaldo na meia-final da Liga das Nações frente à Suíça, onde o jogador madeirense marcou três golos. “O regresso do rei” escreve. A estreia discreta de João Felix também merece referência.

O JN coloca Ronaldo em grande. “Puro sangue”, escreve, com uma foto do capitão. A notícia principal é a de que a GNR tem cem carros novos parados. Ministério alega razões técnicas. As empresas não querem vender testes da SIDA na farmácia. A nova técnica permite saber os resultados em casa numa hora.

Um apartamento T2 em Lisboa não pode custar mais de 1150 euros e no Porto mais de 1000, determina o novo programa de arrendamento acessível, que entra em vigor a 1 de Junho e que é a notícia principal de hoje do Público. A imagem grande é para o desembarque na Normandia, o chamado Dia D. Ainda em primeira página os cursos com médias mais altas que vão poder criar mais vagas.

No Diário de Notícias, a guerra de spreads preocupa Banco de Portugal. Margens de lucro mais reduzidas devido à concorrência ameaçam levar a agravamento de crédito malparado. A fotografia maior é do novo jardim que está a nascer em Lisboa, em Campolide , e que vai chegar a Alcântara.

No i, a TAP está no ar com nova polémica. “Administrador com prémio milionário em ano de prejuízos record”. É o caso de Abílio Martins que vai receber mais de cem mil euros de bónus no ano em que a empresa de que é administrador, a Cateringpor, teve prejuízos pela primeira vez, escreve o jornal. Aqui também Ronaldo, entre o céu da vitória no jogo da selecção e o inferno do caso de alegada violação de uma americana, que transitou para o tribunal federal, o que poderá complicar a defesa, lê-mos na chamada. Há também espaço para uma foto do Dia D.

No Negócios, bónus e quadros da TAP incomodam governo. A notícia maior é a que os empréstimos vão poder ser pagos com a entrega da casa, em casos excepcionais.

Nos desportivos, Ronaldo em grande. “Cristo Rei” escreve A Bola. “Ronaldo dá mais três passos rumo à imortalidade”, junta. “Sem Preço”, prefere o Record, acrescentando “Portugal fica a dever-lhe mais uma noite de sonho”. O Jogo titula “Incomparável”. No somatório estão 88 golos pela Selecção. Nota ainda para a transferência de Saravia para o Porto, que está presa por detalhes, diz o jornal.

Quinta-feira é dia de revistas. A Visão aborda o sexo. “O fim da Festa”, escreve, remetendo para menos tabus, mas menor actividade. A culpa é das tecnologias, do estilo de vida, do stress ou simplesmente do menor interesse, um “retrato da nova era da recessão sexual”.

Na Sábado um guia para a Comporta, um roteiro pela praia preferida de celebridades nacionais e estrangeiras. Ainda um olhar a Agustina Bessa-Luís e às horas extraordinárias nos hospitais.