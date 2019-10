SATA começa a repor ligações com ilhas do grupo central dos Açores

A SATA Air Açores realiza hoje à tarde três voos que permitem retomar as ligações aéreas com o grupo Central, afectadas devido à passagem do furacão “Lorenzo”, disse fonte da companhia aérea açoriana.

O porta-voz da SATA, António Portugal, adiantou à agência Lusa que “nestes três voos serão reencaminhados 250 passageiros” para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).

Porém, “os passageiros afetados por todos os voos cancelados hoje, devido à passagem do furacão, só ficam protegidos na sua totalidade na quinta e na sexta-feira”, acrescentou.

O furacão “Lorenzo” provocou mais de 170 ocorrências esta madrugada e manhã nos Açores e obrigou ao realojamento de mais de 50 pessoas, revelou ao início da tarde o Governo Regional.

“Em termos de ocorrências, 171, sendo que temos 66 no Faial, 23 nas Flores, 28 no Pico, 21 em São Jorge, oito na Graciosa, 20 na Terceira, duas em São Miguel e três no Corvo”, adiantou, em declarações aos jornalistas, a secretária regional da Saúde dos Açores, que tutela a Proteção Civil, Teresa Machado Luciano.

Segundo a governante, foi necessário realojar 53 pessoas em três ilhas: “quatro em São Jorge, 42 no Faial e sete nas Flores”.