Santana acusa Governo de “cerco” à Madeira para “favorecer PS” nas eleições

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, acusou hoje o Governo de fazer um “cerco” à Madeira para “favorecer o PS” nas eleições regionais deste ano, pedindo a “especial atenção” do Presidente da República para esta matéria.

“A frente de esquerda também é injusta e o Governo que [esses partidos] sustentam no modo como lidam com básicas exigências do ‘fair-play’ democrático e do respeito pelos bons princípios do Estado de direito”, criticou Santana Lopes, no discurso de encerramento do congresso fundador do partido, realizado em Évora, desde sábado.

Para ilustrar esta sua acusação à esquerda e ao Governo, o presidente da Aliança aludiu à região autónoma da Madeira, que tem eleições legislativas regionais marcadas para 22 de Setembro.

“Como por exemplo no cerco que o actual Governo tem feito à Madeira, procurando favorecer o PS para que ganhe as eleições, sacrificando os interesses das populações às vontades e às aspirações partidárias do partido que está no governo”, argumentou.

Nesta matéria, Santana Lopes considerou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deve estar vigilante.

“Permito-me dizer ao senhor Presidente da República, e sei que assim será, que esta matéria exige a sua especial atenção”, alertou, no seu discurso, que durou um pouco mais do que 30 minutos.

Das eleições legislativas regionais na Madeira sairão uma nova Assembleia e um novo Governo Regional.