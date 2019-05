Saldo da Segurança Social atinge em abril 98% do previsto para o ano

O excedente da Segurança Social aumentou 28% em abril face ao período homólogo, para 1,6 mil milhões de euros, valor que corresponde a 98% do saldo global previsto para o conjunto do ano, indicou hoje o Ministério do Trabalho.

Num comunicado sobre a síntese de execução orçamental publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social destaca “o bom desempenho das contribuições e quotizações, alicerçado no dinamismo do emprego e dos salários” para justificar os saldos positivos.

Até abril, a receita da Segurança Social aumentou em 8,5% face ao mesmo período do ano passado para 9.552,5 milhões de euros (mais 744,9 milhões de euros).

Já a despesa subiu 5,2% para 7.953,8 milhões de euros, o que corresponde a mais 395 milhões de euros face a abril de 2018.

O saldo global foi assim de 1.598,7 milhões de euros, uma melhoria de 349,9 milhões (28%) em termos homólogos “que representa já 98% do saldo global previsto para o conjunto do presente ano”, salienta o ministério de José Vieira da Silva.

O aumento da receita deve-se essencialmente ao acréscimo das contribuições e quotizações em 8,4% face ao período homólogo, ou seja, mais 442,9 milhões de euros, totalizando 5.724,3 milhões de euros.

Do lado da despesa, o acréscimo ficou a dever-se sobretudo aos efeitos conjugados dos aumentos da despesa com pensões e complementos, da prestação social para a inclusão e complemento, entre outras prestações sociais.

“A despesa com prestações de desemprego continua a evoluir favoravelmente, refletindo o bom desempenho do mercado de trabalho: registou-se uma diminuição de 25,6 milhões de euros da despesa, ou seja, uma redução homóloga de 5,8%”, lê-se no documento.