“Ronaldo insinua adeus para breve. Como foram as saídas de cena dos melhores de sempre”

Numa entrevista concedida ao SportBible, Cristiano Ronaldo abordou o tema do fim da sua carreira, tendo admitido que já começou a pensar nisso. O tema merece destaque de capa no Diário de Notícias de Lisboa, que foi ver como foram as saídas de cena dos melhores de sempre. “Maradona foi prejudicado pelas drogas, Eusébio pelas lesões e Zidane despediu-se com uma cabeçada a um adversário”, avança o matutino.

Quanto à manchete do DN, desta quarta-feira (2 de Outubro), esta refere-se à “ecoansiedade” (ansiedade provocada pelo clima). “Não há estatísticas sobre a prevalência da ecoansiedade, mas vários especialistas internacionais referem um aumento dos problemas psicológicos relacionados com as alterações climáticas nos últimos anos. Em Portugal, começam a chegar alguns casos aos consultórios”, avança o diário.

Já o Jornal de Notícias faz manchete com “nova burla na Internet”, que leva multinacionais a perderem milhões. O caso Tancos continua também a fazer correr tinta na imprensa nacional, com o Jornal de Notícias a destacar que os “procuradores queriam ouvir Costa e Marcelo no caso Tancos”.

O Correio da Manhã destaca as rendas que “travam colocação de professores”. Ainda a respeito do tema, diz o mesmo jornal que as “escolas da área metropolitana de Lisboa e Algarve [têm] falta de docentes”.

Quanto as eleições, que se realizam no próximo domingo, o Público dá conta que o “PSD ganha fôlego e fica a 7% do PS na recta final da campanha”.

Nos desportivos o destaque vai para o jogo do Benfica frente ao Zenit na Liga dos Campeões. “Zenit-Benfica: renascer na Rússia”, titula A Bola. As águias jogam hoje boa parde do futuro na Champions e o prestígio europeu”, sublinha o periódico.

Por seu turno, o Record diz que “Lage quer mandar na Rússia”. O treinador encarnado pede ‘controlo e posse de bola’, desataca o desportivo.

O Jogo já olha para o encontro dos dragões na Liga Europa: “’Segredo? Jogar rápido e ao primeiro toque’. Valckk, ex-jogador do Sporting, aconselha o FC Porto a explorar lentidão dos centrais de Feyenoord”, escreve o jornal. “Dragões atacam silêncio da APAF perante críticas do Benfica à arbitragem”, destaca ainda o Jogo.