Rio escolhe para vice-presidente do PSD José Manuel Bolieiro

O presidente do PSD, Rui Rio, escolheu ontem para novo vice-presidente do partido José Manuel Bolieiro, presidente da câmara de Ponta Delgada, que substitui no cargo Manuel Castro Almeida.

“José Manuel Bolieiro é a partir de agora o novo vice-presidente do PSD, substituindo no cargo Manuel Castro Almeida”, anuncia o partido, numa nota enviada à imprensa.

O anúncio do novo ‘vice’ surge horas depois de ser conhecida a demissão de Manuel Castro Almeida, que afirmou ao Público ter renunciado formalmente ao cargo de vice-presidente em 20 de Junho.