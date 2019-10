Resultado das eleições não suscitaram grandes preocupações nos mercados

A presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), Cristina Casalinho, afirmou hoje que os resultados das eleições de 6 de Outubro não parecem ter suscitado preocupações nos investidores internacionais.

“As eleições ocorreram há uma semana. Desde então tenho tido muito poucos contactos com investidores, mas os contactos que tive não pronunciam um grande nível de preocupação com a situação política portuguesa. A configuração do resultado eleitoral não parece ter suscitado grandes preocupações”, afirmou Cristina Casalinho aos jornalistas.

A presidente do IGCP respondia aos jornalista à margem do Seminário Internacional “Mercados de dívida pública -- Desafios num quadro de aprofundamento da UEM”, que decorre no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa.

A presidente do IGCP frisou que “temos uma boa evidência empírica” do nível de preocupação com o comportamento das taxas de juro portuguesas no mercado.

“Com as eleições espanholas a aproximarem-se vemos que houve uma inversão da posição relativa em termos de prémio de risco dos dois países. Portugal hoje em dia está a transaccionar a um nível inferior, com taxas de juro mais baixas que Espanha, o que, de alguma forma, evidencia bem a percepção que os mercados, a reacção que os investidores tiveram em relação aos resultados eleitorais. Podemos dizer que foi positiva”, referiu Cristina Casalinho.