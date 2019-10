Recorde de Ronaldo, saúde de Marcelo e Assembleia do Sporting em destaque na imprensa nacional

As primeiras páginas da revista de imprensa desta sexta-feira, 11 de Outubro, destacam a iminência de Cristiano Ronaldo quebrar um novo recorde, no jogo de hoje da selecção frente ao Luxemburgo, e atingir a marca dos 700 golos.

“Portugal defronta Luxemburgo: Ronaldo busca recorde mundial”, é o destaque de capa do Correio da Manhã.

Já o Diário de Notícias QUESTIONA: “Ronaldo a dois golos dos 700 na carreira. Será hoje?”

“Cristiano Ronaldo pode atingir nesta sexta-feira, diante do Luxemburgo, mais um número redondo na carreira, poucos metros ao lado do local onde marcou o primeiro golo como profissional, no Estádio José Alvalade”, realça o matutino.

Ainda no DN outro dos assuntos ‘quentes’ do dia: “Marcelo admite problema cardíaco e deixa recandidatura em aberto”.

Marcelo Rebelo de Sousa faz depender a decisão de se recandidatar à Presidência da República dos resultados de um exame médico que vai realizar em breve. Numa entrevista ao programa ‘Alta Definição’, que irá para o ar no sábado, o ‘Presidente dos afectos’ revelou aos portugueses que terá de fazer “daqui a umas semanas um cateterismo”.

O Público também faz menção ao tema com o título “Cateterismo vai ditar se Marcelo avança para novo mandato”.

“Presidenciais: Marcelo revela que candidatura vai depender de saúde cardíaca”, titula, por sua vez, o Jornal i.

“Saúde de Marcelo condiciona recandidatura”, refere, por sua vez o Jornal de Notícias, que também puxa para chamada de capa a decisão do primeiro-ministro em formar um governo minoritário. “Costa governa sozinho sem acordos escritos”, escreve o JN.

A assembleia do Sporting, que permitiu a aprovação, esta quinta-feira, das contas do clube por 52,95%, e a contestação a Frederico Varandas é o grande destaque nas capas dos jornais desportivos.

“Varandas passa à justa: Contas aprovadas em nova AG muito agitada” é a manchete d’ A Bola, que também se refere ao “Portugal-Luxemburgo: Um jogo especial para Ronaldo e Fernando Santos”.

“Varandas arrasado: Aprovação de contas não trava feroz contestação durante a Assembleia Geral do Sporting”, titula por seu turno O Jogo.

“Varandas à justa: Orçamento aprovado em Assembleia escaldante”, diz o Record, sem deixar de mencionar na capa: “Portugal-Luxemburgo: Ronaldo com recorde no horizonte”.