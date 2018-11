Rajadas de vento em Vila Real derrubaram grua para um campo de futebol

O presidente da Câmara de Vila Real contabilizou hoje “danos materiais consideráveis” no concelho devido ao vento forte que derrubou andaimes e árvores, que condicionaram estradas e danificaram carros, e de uma grua para um campo de futebol.

As fortes rajadas de vento sentiram-se entre as 22:00 de domingo e as 06:00 de hoje e derrubaram árvores de grande porte que causaram estragos em algumas viaturas que estavam na via pública.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse à agência Lusa que “esta foi uma noite muito complicada e com bastantes estragos”.

“É um cenário, espalhado um pouco por todo o concelho, de danos materiais consideráveis. Estragos que felizmente não envolveram pessoas, não há danos físicos a registar, mas há muitos danos materiais”, afirmou o autarca.

Verificam-se ainda a queda de alguns cabos elétricos, e, no centro da cidade de Vila Real, uma grua de grandes dimensões caiu para o relvado do Campo do Calvário, tendo provocado “estragos avultados” na bancada e no relvado sintético.

Rui Santos disse que esta grua é privada e foi montada no sábado.

Há registos de queda de telhas, de taipais, andaimes e uma placa voou de um prédio do Pioledo e foi retirada do telhado da igreja do Calvário.

Fonte da GNR referiu que a queda de uma árvore condicionou temporariamente o Itinerário Principal 4 (IP4) ao quilómetro 93, junto a Parada de Cunhos, no sentido Vila Real-Amarante.

Houve ainda registo de queda de árvores na Estrada Nacional 15 (EN15), na zona de Parada de Cunhos, e ao quilómetro 61 da EN2 uma árvore caiu sobre um carro e obstruiu a via.

O autarca disse que durante o dia de hoje os trabalhos de limpeza e de desobstrução de vias se vai manter um pouco por todo este território.

A Proteção Civil Municipal de Vila Real contabilizou 23 ocorrências, entre as quais 13 quedas de árvores e 10 quedas de estruturas.

Durante a noite andaram no terreno bombeiros das duas corporações da cidade, da Cruz Verde e Cruz Branca, e ainda elementos da Proteção Civil Municipal, da Infraestruturas de Portugal (IP) , da PSP e GNR, num total de 97 operacionais e 37 viaturas.

O presidente da câmara elogiou a “forma célere como os serviços de Proteção Civil, no seu todo, reagiram rapidamente a esta situação”.

“Foi algo que não estava previsto. Não havia indicação de um fenómeno destes, mas mesmo que estivéssemos prevenidos não havia nada a fazer, como é que se impede que árvores caiam em diferentes sítios do concelho”, referiu.

A Proteção Civil Municipal emitiu um alerta durante a noite aconselhando a população a ficar em casa e evitar circular, quer a pé, quer de automóvel.