Quatro feridos em incêndio em fábrica de bicicletas em Oiã, Aveiro

Um incêndio numa fábrica de bicicletas na freguesia de Oiã, Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, causou hoje quatro feridos, entre eles um bombeiro, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o INEM, que ainda se encontra no local, pelas 12:45, dois homens (25 e 51 anos), o mais novo bombeiro, e uma mulher (51 anos), foram transportados para o Hospital de Aveiro, os dois primeiros com queimaduras de primeiro grau e a mulher com traumatismo num joelho.

Uma quarta vítima, um homem de 24 anos, foi encaminhado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, também com queimaduras de primeiro grau.

O incêndio na fábrica, localizada na zona industrial de Oiã, mobiliza quase 90 operacionais e 34 viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Fonte deste CDOS disse que o alerta foi dado pelas 10:50 e quando os meios de socorro chegaram ao local depararam-se com a “fábrica tomada pelas chamas”.

No local estão meios dos bombeiros, das forças de segurança e do INEM.