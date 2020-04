“Quatro em cada dez pessoas que morreram por covid-19 em Portugal eram idosos que viviam em lares”. A revelação, feita pelo Público, é um dos temas em destaque na imprensa nacional desta sexta-feira, 24 de Abril.

De acordo com o periódico, “a percentagem de mortes de pessoas que vivem em estruturas residenciais para a terceira idade no total de óbitos associados à infecção pelo novo coronavírus tem vindo a crescer ao longo deste mês, à medida que os números oficiais vão sendo conhecidos”. “Passaram de 15% do total das mortes, há duas semanas, para um terço apenas uma semana depois, segundo os dados revelados pela Direcção-Geral da Saúde”, escreve o Público.

O Correio da Manhã, por seu turno, foca-se na ‘reabertura’ do país pós-covid-19, nomeadamente em como será ir “a banhos no verão”, referindo que as praias serão vigiadas por “polícias e fuzileiros”.

“Hospitais apostam em videochamadas para responder ao covid e a consultas em atraso”, é a manchete do Diário de Notícias.

“Começou em Ovar, durante o cerco sanitário, mas o objectivo é estender-se ao resto do país, diz o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em entrevista ao DN”. “Este método permite também responder a parte das consultas adiadas em tempo de pandemia”, acrescenta o matutino.

O Jornal de Notícias dedica a capa aos “tribunais” que segundo escrevem “já estão a avaliar libertação de jovens delinquentes”.

Nos desportivos, a situação financeira do Benfica, Grimaldo e o término dos campeonatos europeus são os temas que dominam a actualidade desta sexta-feira.