Quatro detidos do aeroporto de Lisboa por tráfico de droga

Quatro pessoas foram detidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de droga, numa operação que permitiu apreender cocaína suficiente para 13.000 doses e que tinha sido transportada desde a América do Sul.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), um dos quatro detidos - três estrangeiros e um português - ainda tentou fugir às autoridades, mas acabou por ser interceptado nas proximidades do Aeroporto Humberto Delgado, com auxílio de elementos da Divisão de Segurança Aeroportuária de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

“A detenção dos suspeitos ocorreu no âmbito de investigação versando a actividade desenvolvida por um grupo criminoso que se dedicava à introdução de produtos estupefacientes no espaço europeu”, através do aeroporto de Lisboa, explica a PJ.

Na posse dos detidos foi apreendida elevada quantidade de cocaína que um deles transportou desde um país da América do Sul para Lisboa. Segundo a PJ, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, a droga era suficiente para a composição de, pelo menos, 13 mil doses individuais.

Os arguidos, com idades compreendidas entre os 25 e os 33 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.