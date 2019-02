PSD vota a favor da moção de censura do CDS-PP ao Governo

O PSD vai votar a favor da moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, apesar de considerar que “não tem qualquer efeito prático”, revelou hoje à Lusa o Grupo Parlamentar social-democrata.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Grupo Parlamentar do PSD esclarece que, na quarta-feira, quando for discutida na Assembleia da República, “voltará a repetir as críticas que tem vindo a fazer ao Governo e, consequentemente, votará a favor de uma censura à política socialista que tem vindo a ser seguida”.

Apesar de votar favoravelmente, o PSD recorda que, “como é por demais evidente, a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS não tem qualquer efeito prático”.

“A par de algumas notícias, a sua única consequência é a realização de um debate regimental na Assembleia da República na próxima quarta-feira”, refere ainda a bancada social-democrata na nota enviada à Lusa.