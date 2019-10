Protecção Civil regista 307 ocorrências no Porto e 41 em Braga devido ao mau tempo

A Protecção Civil registou hoje 307 ocorrências no distrito do Porto e 41 em Braga devido ao mau tempo, sendo sobretudo relacionadas com carros submersos e inundações de estradas secundárias.

O comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) fez às 16h30 um balanço das ocorrências relacionadas com a queda de chuva e que afectaram essencialmente os distritos do Porto e de Braga.

Segundo Pedro Araújo, os concelhos mais afectados no distrito do Porto são a Maia e Matosinhos, onde há registo de várias estradas secundárias e veículos submersos pela água, bem como garagens e habitações inundadas.

O comandante da ANEPC referiu também que o acesso à porta principal de um centro comercial da Maia ficou inundado o que está a impedir as pessoas de saírem do local, estando neste momento a aguardar que a água baixe.

De acordo com a Protecção Civil, o túnel de Paranhos está também inundado.

No distrito de Braga, a situação mais complicada foi ao final da manhã de hoje, em Vila Nova de Famalicão, onde o transbordo de uma linha de água provocou inundações em garagens e habitações e veículos submersos, explicou.

Pedro Araújo disse ainda que, neste momento, a chuva parou de cair no distrito do Porto, mas o número de ocorrências ainda está aumentar devido ao efeito dos escoamentos.