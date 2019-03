Proibição da CNE suscita dúvidas nos meios de comunicação social

A Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã fizeram saber esta tarde que tomaram conhecimento de um comunicado da CNE – Comissão Nacional de Eleições que restringe a actividade informativa jornalística e eleitoral durante o período eleitoral, que se iniciou no passado dia 26 de fevereiro com a publicação do decreto presidencial que marcará a data das eleições europeias.

“Muitos Associados se nos dirigiram já com muitas dúvidas e preocupações sobre o verdadeiro alcance desta regulação e as consequências tanto a nível dos conteúdos jornalísticos como da sustentabilidade das publicações durante um tão longo período eleitoral neste ano de 2019, bem como e ainda com a supremacia que a utilização de redes sociais e outras plataformas por cidadãos e influenciadores poderão ganhar num momento em que os poderes públicos nacionais e europeus expressam continuadamente preocupação sobre a desinformação e a manipulação jornalística”, referem as associaçõe em nota enviada à comunicação social.

Para esclarecer as dúvidas colocadas, as Associações já solicitaram uma reunião urgente a CNE, com a certeza de que “como já aconteceu em anteriores eleições se encontrará solução adequada a preservar os valores maiores da Democracia que são a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, conjugadas com os deveres de neutralidade e não ingerência da administração pública na propaganda e informação eleitorais”.