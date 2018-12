Priberam divulga as 24 palavras de temas da actualidade mais pesquisadas em 2018

Eutanásia, desembargador, arguido, tiroteio, gentrificação e peculato são algumas das 24 palavras relativas a temas da actualidade política, económica e social mais pesquisadas por milhões de utilizadores no dicionário Priberam, em 2018, foi hoje divulgado.

Este é o segundo ano consecutivo em que o dicionário Priberam e a Agência Lusa se associam numa iniciativa para o ‘site’ O Ano em Palavras, no qual as palavras mais pesquisadas ilustram os principais eventos que marcaram cada um dos meses do ano que agora chega ao fim.

Essas palavras são divulgadas num ‘site’ que integra também conteúdos noticiosos da agência Lusa que contextualizam cada uma das palavras, ilustrando-as com fotografias captadas pelos seus fotógrafos.

O ‘site’ está estruturado com as palavras apresentadas cronologicamente, de janeiro a dezembro e, para cada palavra, é possível aceder ao seu significado no Dicionário Priberam bem como ao artigo da Lusa sobre o evento que motivou as pesquisas, explica a Priberam, em comunicado.

Para este projecto, foram recolhidas as palavras que, devido ao elevado número de pesquisas diárias, “ganharam destaque na nuvem do dicionário ao longo do ano”.

A partir desta “nuvem”, os editores da Lusa escolheram as duas que consideraram mais relevantes em cada mês, em termos da actualidade nacional e internacional.

Assim, entre as mais de duas centenas de palavras que estiveram no topo das consultas no Dicionário Priberam, foram seleccionadas 24 (por ordem cronológica): vetar, desembargador, lóbi, sistemática, bicefalia, arguido, milícias, messianismo, penta, eutanásia, desnuclearização, trivela, peculato, gentrificação, porto seguro, respeito, acervo, húbris, mito, ministro, armistício, aviltante, revogar e tiroteio.

Outras palavras que ocuparam também lugar de destaque nas pesquisas dos utilizadores do dicionário Priberam foram cacique, interstício, subversiva, mulher, inelegível, exumação, triatleta, esfaqueamento, fascismo e democracia, chapo, coscuvilhice e aluimento foram outras das palavras de temas da actualidade mais pesquisadas.

Neste ano, o Dicionário Priberam mudou também de domínio, para dicionario.priberam.org, que justifica com o facto de a maioria dos acessos não ser de Portugal, “refletindo assim o número de falantes da língua espalhados por todo o mundo”.

A Priberam assinala ainda que os recordes de consultas no Dicionário Priberam voltaram a ser batidos, com cerca de 132 milhões de pesquisas desde janeiro de 2018 e um total de quase 37 milhões de consulentes.