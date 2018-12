Presidente Xi Jinping inicia visita a Lisboa com agenda económica e política

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, inicia hoje uma visita de dois dias a Lisboa, sendo recebido pelas três primeiras figuras do Estado português, com parcerias económicas em pano de fundo.

Dois dias depois de ter participado na cimeira do G20, em Buenos Aires, e uma semana depois de uma visita a Espanha, Xi Jinping desloca-se hoje a Lisboa para uma visita de dois dias com uma agenda política e comercial para discutir ao mais alto nível do Estado português.

O Presidente chinês já afirmou que Portugal é uma peça importante da estratégia de internacionalização da economia, pela relevância que ocupa no mapa da União Europeia e pela sua influência em África, especialmente junto dos países de língua oficial portuguesa.

A viagem de Xi Jinping a Lisboa é a primeira visita oficial de um chefe de Estado chinês a Portugal desde outubro de 2010, quando o então Presidente da China, Hu Jintao, veio promover a Parceria Estratégica Global entre Portugal e a China.

Xi Jinping vem antecipar o início das comemorações do Ano da China em Portugal e do Ano de Portugal na China e lembrar os 40 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

O Presidente chinês começa a sua visita a Portugal ao início da tarde de hoje, na Praça do Império, em Lisboa, onde será acolhido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para a fotografia oficial, numa cerimónia com honras militares.

A poucos metros dali, Xi Jinping irá colocar uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no mosteiro dos Jerónimos, antes de se deslocar para o Palácio de Belém, onde assinará o Livro de Honra da Presidência da República e reunirá com Marcelo Rebelo de Sousa.

À noite, Xi Jinping terá um jantar oficial oferecido pelo Presidente da República de Portugal, no Palácio da Ajuda.

Quarta-feira, o Presidente chinês e a sua delegação serão recebidos na Assembleia da República pelo seu Presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, com honras militares.

No Palácio Nacional de Queluz, Xi Jinping será recebido pelo primeiro-ministro português, António Costa, para um encontro bilateral, antes da partida do Presidente chinês, ao início da tarde.