Presidente defende estabilidade e quer ser “fusível de segurança”

O Presidente da República apresentou-se hoje como um defensor da estabilidade política, ou o “fusível de segurança do sistema de governo constitucional”, na posse no novo executivo minoritário do PS, liderado por António Costa.

“O Presidente da República está onde sempre entendeu dever estar, representante uninominal de todos os portugueses, institucionalmente solidário e cooperante com os demais órgãos do poder político”, disse Marcelo Rebelo de Sousa no discurso após a posse do XXII Governo Constitucional, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

De forma a “garantir a estabilidade, salvaguardando em permanência a sua indeclinável missão de fusível de segurança do sistema de governo constitucional”, concluiu.