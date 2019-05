Presidente da República recebe partidos entre quarta e sexta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber entre quarta e sexta-feira os sete partidos com assento parlamentar, no Palácio de Belém, em Lisboa, no quadro dos seus “contactos regulares” com as forças políticas.

Estas audiências já tinham sido anunciadas, há cerca de duas semanas, mas estavam todas previstas para sexta-feira. Segundo uma nota hoje divulgada no portal da Presidência da República na Internet, a agenda “foi adaptada tendo em consideração os trabalhos da Assembleia da República” e “as solicitações pontuais de alguns partidos”.

Marcelo Rebelo de Sousa irá ouvir em primeiro lugar o CDS-PP, na quarta-feira, às 15:00. Na quinta-feira, serão recebidos o PSD, às 11:00, o PCP, às 12:30, e o PAN, às 13:30, e na sexta-feira o PEV, pelas 15:00, o Bloco de Esquerda, às 16:30, e por último o PS, às 18:00.

Na noite das eleições europeias, o chefe de Estado referiu-se a estas audiências, afirmando que pretendia “ouvir os partidos políticos sobre a situação, política, económica e social portuguesa, e ouvi-los também sobre as perspetivas de uma ainda longa pré-campanha eleitoral e de uma campanha eleitoral que só se realizará em setembro” para as legislativas de 06 outubro.