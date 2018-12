O Presidente da República promulgou hoje o Orçamento do Estado para 2019, o último da legislatura, 22 dias depois de ter sido aprovado no parlamento, anunciou a presidência.

Na mensagem em que anuncia a promulgação, no ‘site’ da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa deixou a dúvida de se conseguir manter o “rigor orçamental e crescimento e emprego” em caso de desaceleração económica, em Portugal e no Mundo.

Marcelo justificou a decisão com o “interesse nacional” e com a “mais complexa situação externa”, “o valor da estabilidade política”, a continuada “preocupação com a redução da dívida pública” e a “credibilidade alcançada” pelo país junto das “instituições financeiras internacionais”.

Assinalou, no entanto, que o cenário macro-económico do OE2019 é “mais generoso do que o apontado pela generalidade das instituições internas e externas”.

O Orçamento do Estado para 2019 foi aprovado, em votação final global, no dia 29 de Novembro, com votos favoráveis de PS, BE, PCP, PEV e PAN e votos contra de PSD e CDS-PP.