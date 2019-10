Presidente da República diz ter recebido felicitações de homólogos da UE sobre finanças portuguesas

O presidente da República afirmou ontem ter recebido felicitações de outros chefes de Estado da União Europeia (UE) sobre o trajecto financeiro de Portugal, no dia em que foram divulgadas previsões que apontam para excedente orçamental já este ano.

“Já tive aqui, à chegada a Atenas, e vou ter certamente entre hoje [quinta-feria] e amanhã [sexta-feira], reacções de pares meus, portanto chefes de Estado de outros países [da UE], que me felicitaram em nome de Portugal”, referiu Marcelo Rebelo de Sousa falando aos jornalistas na capital grega, cidade onde se deslocou para participar no 15.º encontro do Grupo de Arraiolos.

Aludindo às previsões do Conselho de Finanças Públicas hoje divulgadas - que apontam que já este ano Portugal deixe de ter défice para atingir um excedente orçamental de 0,1%, assim como para um crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) português este ano, o chefe de Estado notou que tais congratulações foram feitas “com a convicção de que, de facto, o percurso feito em termos orçamentais [por Portugal] poderia permitir, este ano e em anos próximos, resultados melhores do que os que estavam previstos”.

“Eu recebi esses cumprimentos”, adiantou Marcelo Rebelo de Sousa, à entrada para um jantar oferecido pelo presidente da Grécia, Prokopios Pavlopoulos, aos chefes de Estado da UE no Museu da Acrópole.