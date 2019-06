PR e PM recebidos por batucadeiras na escola portuguesa em Cabo Verde

O Presidente da República e o primeiro-ministro de Portugal, acompanhados dos homólogos cabo-verdianos, foram hoje recebidos na Escola Portuguesa de Cabo Verde (EPCV), na Praia, ao som de batucadeiras que improvisaram versos com os seus nomes.

Os chefes de Estado Marcelo Rebelo de Sousa e Jorge Carlos Fonseca tinham dado os primeiros passos no recinto da escola, quando pararam para ouvir e admirar as danças e cantos de um grupo de batucadeiras, as quais já há algum tempo improvisavam versos com o nome do chefe de Estado português.

Além dos Presidentes da República de Portugal e Cabo Verde, os primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, também foram brindados com alguns improvisos e até a primeira-dama cabo-verdiana teve direito a um verso com o seu nome.

Questionado pelos jornalistas sobre a sua tão assídua presença em Cabo Verde, onde tem feito escala em viagem para outros países nos últimos meses, Marcelo Rebelo de Sousa disse que “nem de outra maneira podia ser”.

O Presidente da República reiterou ainda o que tinha dito quando chegou ao Aeroporto Nelson Mandela, na cidade da Praia: onde há um cabo-verdiano há um português, onde há um português há um cabo-verdiano.

Após esta animada receção, os chefes do Estado e do Governo inauguraram o pavilhão desportivo da EPCV e procederam à entrega de vários livros para a biblioteca da escola. No decorrer da visita, os quatro tiraram uma fotografia de grupo, acompanhados de alunos e professores para registo deste momento inédito.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, acompanhados do Presidente da República cabo-verdiano, chegaram hoje à cidade da Praia, dando assim continuidade às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, que começaram em Portalegre.

Na terça-feira o programa das comemorações prossegue no Mindelo, ilha de São Vicente.