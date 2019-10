Portugueses pedem 20 milhões por dia em crédito ao consumo

Os portugueses voltaram à banca para a aquisição de créditos. A manchete do Jornal de Notícias (JN) desta terça-feira, 1 de Outubro, refere que os valores do crédito ao consumo conseguem estar acima do período pré-troika. As poupanças das famílias nunca registaram níveis tão baixos e os bancos são cada vez mais agressivos nas campanhas comerciais.

O Público destaca que apenas 20% dos professores do ensino superior estão no topo da carreira. A lei estipula que metade destes professores têm de ser catedráticos ou associados, mas o seu peso baixou. A falta de concursos e o recurso a precários explicam números.

No I, saiba o que muda a partir de hoje no novo código do trabalho. O período experimental em que o trabalhador pode ser despedido aumenta para 180 dias e banco de horas exige negociação colectiva são algumas das medidas que já estão a gerar polémica.

No Correio da Manhã, o destaque vai para a Operação Marquês e os contratos com Chávez que estão sob suspeita. Negócios do Grupo Lena com regime de Caracas estão sob investigação.

Este matutino destaca ainda que Portugal bate recorde histórico de cardeais com o madeirense D. Tolentino Mendonça a ser o quinto cardeal português nomeado.

A indumentária da apresentadora Cristina Ferreira nos Globos de Ouro estão a dar que falar. A grande maioria dos jornais nacionais aborda os looks arrojados que marcaram a entrega das estatuetas. Rainha Cristina atacada por luxo,, vestidos e joias deram trono das audiências e o país de Cristina são alguns títulos utilizados para descrever as escolhas da indumentária usada pela apresentadora da SIC que conseguiu a maior audiência da gala dos últimos 15 anos.

A falência da Thomas Cook e o caso Tancos são ainda temas abordados pela imprensa nacional, no dia em que o Diário de Notícias revela que os portugueses vivem cada vez mais, em Trás-os-Montes. A região transmontana é a campeã da esperança média de vida a partir dos 65 anos. No geral, os portugueses vivem mais, mas com pouca qualidade.