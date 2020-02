Portugal registou 27 novos casos suspeitos de coronavírus nas últimas 24 horas

Houve 27 novos casos suspeitos nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com informações da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Destes novos casos, 26 são provenientes do norte de Itália e um do Japão. Para já, não há nenhum caso confirmado de Covid-19, avançam a imprensa nacional.

Já foram registados, no total, 52 casos suspeitos em Portugal~, 36 dos quais com resultados negativos após testes laboratoriais. Aguarda-se ainda o resultado de 16 casos suspeitos.

“Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária activa”, lê-se no boletim da DGS enviado para as redacções.



Como ontem, o risco para a saúde pública mantém-se entre moderado a elevado.

Números divulgados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças referem que, até esta manhã, havia 82.132 casos em todo o mundo de Covid-19, que já resultaram em 2.801 mortes.

Na Europa existem, actualmente, 477 casos, 400 dos quais em Itália, 21 na Alemanha, 17 em França, 13 no Reino Unido, 12 em Espanha, a Áustria, Croácia, Finlândia, Suécia registaram dois casos cada um, e a Bélgica, Dinamarca, Grécia, Noruega, Roménia e Suíça confirmaram um caso cada.

Ainda na Europa, registaram-se até ao momento 14 mortes, todas em Itália.