Portugal no 39.ª lugar do ‘ranking’ da facilidade de fazer negócios do Banco Mundial com 190 países

Portugal surge na 39.ª posição do ‘ranking’ do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios, que integra 190 países, numa lista onde a Nova Zelândia ocupa a posição cimeira e a Somália surge no último lugar.

“Considerando Portugal, a sua pontuação agregada relativa à facilidade de fazer negócios é 76,5, pontua 90,9 para iniciar um negócio e 100,0 para negócios além-fronteiras, mas [tem uma pontuação de] apenas 62,0 na protecção dos investidores minoritários e 45,0 na obtenção de crédito”, lê-se no estudo “Doing Business 2020” (Fazer Negócios 2020).

O Banco Mundial indica também Portugal como uma das economias avaliadas com o melhor desempenho regulatório ao nível do número de procedimentos (um) para registo de propriedade, a par da Noruega, Geórgia e outros dois países (não identificados).

Portugal é também destacado no leque de países com melhor desempenho regulatório ao nível dos procedimentos nas fronteiras, a par da França e Holanda, além de outras 16 economias.

Trata-se de um indicador que avalia o tempo e os custos associados ao cumprimento de regulamentos alfandegários nacionais e outros relativos a inspecções obrigatórias para que as mercadorias possam atravessar as fronteiras.

No estudo hoje divulgado, o Banco Mundial indica que os governos de 115 economias de todo o mundo lançaram 294 reformas no último ano para facilitar a realização de negócios no sector privado, “abrindo caminho à criação de empregos, expansão da actividade comercial e rendimentos mais elevados para muitos”.

A entidade explica que o estudo hoje divulgado documenta as reformas implementadas em 10 áreas relacionadas com a realização de negócios em 190 economias num período de 12 meses que terminou em 1 de maio de 2019.

“Os ambientes favoráveis aos negócios estão associados a níveis de pobreza mais baixos e uma regulação mais eficiente pode estimular o empreendedorismo, as ‘startups’, a inovação, o acesso ao crédito e o investimento”, lê-se no estudo.