Portugal campeão mundial de hóquei em patins enche as capas dos jornais nacionais

A vitória de Portugal frente à Argentina que lhe valeu o título de campeão mundial de hóquei em patins é o assunto que mais espaço ocupa nas capas dos jornais nacionais, esta segunda-feira, 15 de Julho.

“Vitória contra a Argentina: Portugal é campeão mundial de hóquei em patins”, titula o Público, a respeito da notícia em destaque fotográfico.

“Surdos vão poder chamar o 112 sem pedir ajuda a ninguém”, é a manchete deste matutino. A funcionalidade com videochamada e intérpretes de linguagem gestual foi prometida no final de 2016, mas só agora ficou disponível, revela.

“Campeões do mundo de hóquei 16 anos depois”, escreve o Jornal de Notícias sobre a vitória de Portugal.

“Deputados ganham seis mil euros para ir a casa” é a manchete do JN, a propósito das deslocações de deputados, que segundo o periódico já custaram à Assembleia da República mais de 1,3 milhões de euros, em 2018.

“Campões 16 anos depois. A festa, os heróis e a História”, é a abordagem ao assunto do dia do Diário de Notícias, que faz manchete com os resultados de um estudo da Deco que analisou 135 máquinas de comida nas universidades portuguesas. “Máquinas de vendas nas universidades cheias de doces e nenhuma fruta”, titula o DN.

“Quase dois terços dos produtos seriam considerados proibidos se nas universidades e politécnicos se aplicassem as mesmas regras que já se usam nos hospitais”, destaca o matutino.

Nos desportivos o destaque via para a goleada benfiquista e os desacatos que marcaram o jogo frente à académica.

“Soltinhos” é o título da A Bola.

“Académica 0-8 Benfica. Águia goleia Académica e RDT bisa”, escreve o periódico. “Oxalá possa marcar muito esta época”, diz Raúl de Tomas.

Já sobre os desacatos, Bruno Lage indignado com os incidentes na bancada que interromperam o jogo. “Temos de começar a prender esta malta”, destaca A BOLA.

“Águia já cilindra”, titula por sua vez o Record. “De Tomas bisou na goleada em Coimbra. Espanhol quer mais: ‘Espero continuar a marcar’, escreve o desportivo.

Ainda em destaque na capa: “Desacatos mancham o jogo”. O encontro esteve interrompido e um adepto foi transportado para o hospital, revela o Record.

No Jogo a capa divide-se entre a promessa portista e a vitória benfiquista. “Vamos trazer o título de volta para casa”. Foi com esta afirmação que Alex Telles deu o mote para 2019/20 “numa noite em que o mar azul voltou a invadir a baixa”, escreve o desportivo.

Quanto aos encarnados “Águia já esmaga”, diz o Jogo.