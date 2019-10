Porto debate habitação ‘cohousing’ com especialistas europeus para combater solidão

O ‘cohousing’, espécie de cooperativa de habitação para combater a solidão e a falta de terrenos nas cidades, reduzindo custos de construção, é o tema do evento “Retomar a Cidade” que decorre na terça-feira, no Porto.

O convívio de crianças num jardim, a partilha de uma cozinha e lavandaria, o combate à solidão, a redução dos custos da construção imobiliária, ou tornear a escassez de terrenos nas cidades são algumas das vantagens elencadas por alguns especialistas que participam no evento “Retomar a Cidade”, que arranca no Mira Forum, em Campanhã (Porto), na terça-feira, pelas 18:30, e cujo tema é “Pensar o Comum: ‘cohousing’ como solução habitacional”.

Em declarações à Lusa, Inca Drohn, arquiteta alemã a trabalhar no atelier archid.de, observa que em Berlim (Alemanha), cidade conhecida como “capital dos solteiros”, o conceito de ‘cohousing’ (coabitação), é um fenómeno que vem combater a solidão, especialmente quando os solteiros começam a envelhecer e a tornarem-se “mais solitários”.

A escassez de terrenos citadinos para construção de habitação é outro problema que o ‘cohousing’ pode vir suavizar.

“Hoje estamos a enfrentar novos desafios, uma vez que a disponibilidade de terreno acessível é escasso”, defende Inca Drohn, que vive no ‘cohousing’ “suedwestsonne” projetado nos anos 2010-2012.

Segundo a especialista, a crescente densidade da cidade “requer novas soluções de ‘design’ urbano e arquitetónico” e, por isso, defende que é preciso encontrar uma solução onde todos ganhem, como por exemplo combinando o ‘cohousing’ com o “aspeto recreativo da natureza, com árvores”, “jardins em terraços” ou “jardins verticais”.

Os projetos de ‘cohousing’ em Berlim tiveram o seu pico entre 1996-2013 e há mais de 200 projetos registados naquela capital nos últimos 15 anos, sendo que para os próximos 30 estão idealizados cerca de 500 projetos para a Alemanha, acrescentou Inca Drohn.

Na Alemanha, há projetos onde se partilha o luxo de ter uma biblioteca, ginásio, piscina, ‘spa’ ou oficinas com ferramentas para consertar bicicletas, que, de outra forma, os seus habitantes não poderiam pagar individualmente, explica a especialista.

Na vizinha Espanha, há cerca de uma centena de propostas de ‘cohousing’ com dois modelos principais -- multigeracionais e para seniores’ -, embora também haja projetos para LGBTQ (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), avança à Lusa Josep Maria Montaner, professor na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, que participa, na próxima terça-feira, na conferência no Mira Forum.

Segundo aquele especialista, a maioria dos projetos de ‘cohousing’ espanhóis estão localizados na Catalunha (10 das quais em Barcelona), em Madrid, no País Basco, Valência, Ilhas Baleares e Andaluzia.

“Cada região com as suas próprias regras”, observa Josep Maria Montaner, indicando que nas Ilhas Baleares é dado aos futuros residentes a terra e o projeto de arquitetura.

Já em Barcelona, as pessoas recebem o direito ao uso da terra para construção por um período de tempo de 75 anos, com a contrapartida de colaborar na vida comunitária e do projeto de arquitetura permitir a igualdade de género e a acessibilidade para pessoas deficientes.

Um dos ícones de ‘cohousing’ em Barcelona é o La Borda, no bairro La Bordeta, e cuja construção é essencialmente em madeira.

O La Borda é um “projeto piloto intergeracional”, copromovido pelos futuros residentes, que previu zonas comuns, como jardins-terraço, espaços ao ar livre para crianças, lavandaria, pátio para estacionar bicicletas, dois quartos para hóspedes e uma cozinha-sala comum, descreveu Josep Maria Montaner.

Em Portugal o conceito de ‘cohousing’, que nasceu nos anos 1960-1970 na Dinamarca, ainda é embrionário, mas no Porto estão previstos dois projetos-piloto de ‘cohousing’ destinados a seniores ativos que vão ser criados através de um “protocolo de cooperação” que a Misericórdia do Porto assinou com a associação Hac.Ora, noticiou a agência Lusa em abril.