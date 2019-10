Polémica do major-general na Madeira chega à imprensa nacional

“Golfe com rajada de G3 trama major-general”, diz uma chamada do Correio da Manhã. O caso do major-general destituído do Comando Operacional e exonerado da Zona Militar da Madeira, noticiado em primeira-mão pelo DIÁRIO, também chegou à capa deste matutino, que coloca em manchete “Padre pedófilo descoberto no Algarve”. O homem foi “caçado” pela Polícia Judiciária, revela. Confessou ter atacado centenas de crianças e que foi condenado nos Estados Unidos a 14 anos de prisão. Na capa do jornal os resultados das competições europeias, que sorriram ao Sporting. O FC Porto empatou.

O “homem que salvou o euro está de saída”, dizem as gordas do jornal Público. Mario Draghi deixa a liderança do BCE. O matutino recorda que “com uma simples frase, dita em 2012, salvou o euro”. E acrescenta que Portugal também lhe deve o fim da crise. Em grande fotografia está o Ípsilon na estreia de O Irlandês’, de Matin Scorsese. A rubrica cultural do jornal fala da estreia europeia do novo filme do realizador. Nas chamadas, os animais domésticos passam a ter chip obrigatório, e o Parlamento, que está “cada vez mais elitista”, com apenas dois operários. A maior parte são juristas e professores.

De professores fala o Diário de Notícias, que dá conta da falta de docente nos Açores. As escolas foram obrigadas a lançar concursos públicos urgentes. As Bolsas de Emprego Público é o último recurso. Este ano, acrescenta, já foram lançados mais de 80 concursos públicos urgentes. A imagem do dia é a de jovens diplomatas que vão à guerra garantir o voto dos militares. O novo parlamento, e as dificuldades de Boris Johnson no Reino Unido também têm direito a primeira.

No JN, um jovem de 13 anos perde memória após agressões dos colegas. Segundo este órgão de comunicação social, o castigo terá sido aplicado pelo treinador do Freamunde. O clube recusa-se a demitir o responsável e os pais apresentaram queixa na GNR. As competições europeias merecem foto de primeira. “Dragão deixa escapar vantagem”, coloca em título.

“Não aceitar a ordenação de homens e mulheres casados será um suicídio para a Igreja”. Quem o diz é o padre Anselmo Anselmo Borges, numa entrevista hoje ao i. O amianto vai para além de coberturas de edifícios. O jornal dá conta deque está em toalhas de mesa, tábuas de engomar e luvas. A edição traz casos de quem ficou com cancro e alerta: prevenção continua a ser ignorada. Há ainda uma nota para um estudo que revela que o cigarro electrónico como método eficaz para deixar de fumar.

Advogado quarentão é o parlamentar típico, diz o Negócios que marca assim o arranque dos trabalhos no Parlamento. O especialista diz que o Orçamento de Estado chega antes do Natal. “Vem aí um novo capitalismo?” Fique a saber mais na edição, que faz manchete da José de Mello e Arcus vendem 80% da Brisa, que explora as auto-estradas.

No Jornal Económico, em destaque uma entrevista a Tomas Correia, que diz “Quero sair!”. CDS-PP despede funcionários e pode encerrar instalações. Em causa estão dificuldades financeiras dos partidos.

Nos desportivos, A Bola escreve “A três ritmos”, com imagens do Vitória de Guimarães que perdeu, do Porto que empatou e do Sporting e Sporting de Braga que venceram na Liga Europa. O Jogo reduz e diz “Europa a duas velocidades”. O Record coloca em título “Paz”, com imagem do jogo do Sporting.