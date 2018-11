Pneumonia custa 218 mil euros por dia

Em Portugal, a pneumonia mata 161 pessoas, em média, por semana. Os dados, lembrados esta segunda-feira, Dia Mundial da Pneumonia, pelo MOVA - Movimento Doentes pela Vacinação, mostram ainda que a doença custa ao país cerca de 1,5 milhões de euros por ano.

De acordo com esta associação, a vacinação é um dos meios mais eficazes para combater a doença, já que “pode reduzir o risco de hospitalização por pneumonia em 73%”. A MOVA lembra que é nesta época do ano que os casos disparam, alertando para a vacinação antipneumocócica.

Sobretudo para pessoas mais vulneráveis à doença: as crianças ou os adultos com doenças crónicas como a diabetes, asma DPOC, doença respiratória crónica, doença cardíaca, doença hepática crónica, portadores de VIH e doentes renais.

Para estes grupos de risco, a Direcção Geral de Saúde (DGS) aconselha mesmo a vacinação. Mas também pessoas a partir dos 65 anos, cujo sistema imunitário começa a ficar, naturalmente, mais fragilizado e susceptível a doenças infecciosas. Criada há três anos, a norma 011/2015 da DGS recomenda a vacinação de grupos de adultos com risco acrescido de contrair doença invasiva pneumocócica.

Ainda assim, as taxas de vacinação ainda são baixas: 9 em cada 10 adultos com mais de 50 anos revelou não estar vacinado contra a pneumonia, recentemente, diz ainda a MOVA.

Vacinação trava internamentos

A efectividade da vacinação contra a Pneumonia bacteriana pelo pneumococo ficou provada num estudo recente onde se registou uma redução de 73% dos internamentos de adultos com mais de 65 anos, imunizados com a vacina antipneumocócica.

“A vacinação deve ser uma preocupação ao longo da vida, em particular depois dos 65 anos, e em casos de maior fragilidade, como acontece com os doentes crónicos. Estudos como este reforçam o nosso apelo” sublinha Isabel Saraiva, fundadora do MOVA – Movimento Doentes pela Vacinação. “A redução das taxas de internamento diminuirá, naturalmente, o número de mortes associadas à pneumonia”, acrescenta.

Também os custos ligados ao internamento, cerca de 218 mil euros diários, tenderão a diminuir significativamente.

Sobre o MOVA

Lançado em Abril de 2017, o MOVA – Movimento Doentes pela Vacinação foi fundado pela Associação Respira, com o apoio da Fundação Portuguesa do Pulmão e do GRESP – Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Família, com o propósito de divulgar recomendações, estatutos e direitos, e sensibilizar a população, profissionais de saúde e governantes para a importância da vacinação antipneumocócica.

Um ano depois da sua fundação, o MOVA desafiou outras associações para se juntarem ao Movimento, entre elas a Liga Portuguesa Contra a Sida, a Associação Portuguesa de Asmáticos e a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais.

Juntos, têm como missão ultrapassar as barreiras existentes à vacinação na idade adulta, divulgar a informação disponível e contribuir para uma prevenção consciente da população sobre uma doença grave e potencialmente mortal. Consideram a vacinação antipneumocócica um direito fundamental e lamentam que devido à falta de informação, muitos portugueses ainda estejam por vacinar.