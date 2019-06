PJ detém professor aposentado por abuso sexual de crianças e pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através da Directoria do Sul, deteve em flagrante delito, na zona de Lisboa, um suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação por pornografia de menores, tendo sido detectado inúmeros perfis em redes sociais, criados pelo suspeito, fazendo-se passar por um adolescente, para assim manter conversas de cariz sexual com jovens do sexo feminino, em alguns casos com idades inferiores a 14 anos, às quais solicitava o envio de vídeos e fotografias em poses pornográficas.

Para facilitar o processo de atracção, o arguido partilhava fotos de jovens com idades aproximadas às das vítimas, em nudez integral e na prática de actos sexuais explícitos e adaptava o tipo de escrita e conversação aquela faixa etária.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público - DIAP de Albufeira.

O arguido, com 71 anos de idade e professor reformado sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coacção tidas por adequadas.