Pizza Hut e PSP estabelecem parceria em prol da segurança rodoviária

A Pizza Hut, marca detida em Portugal pelo Grupo Ibersol, acaba de desenvolver uma parceria com a PSP, visando a segurança rodoviária em meio urbano, para a equipa de entrega ao domicílio em mota.

Esta parceria compreende acções de sensibilização de Prevenção Rodoviária - Veículos de 2 Rodas a Motor, ministradas por Polícias especializados em segurança rodoviária e condução defensiva de veículos motorizados de duas rodas, das diferentes Subunidades de Trânsito da PSP.

Neste âmbito, as acções de formação já se iniciaram nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Guimarães.

Esta é a primeira vez que uma marca da restauração moderna com serviço de ‘delivery’ estabelece uma parceria desta responsabilidade com a PSP e a iniciativa enquadra-se num plano mais vasto da Pizza Hut, que começou em 2016 com a distribuição aos colaboradores de um exclusivo e diferenciador capacete integral amarelo, destinado a melhorar a visibilidade e segurança de todos aqueles que diariamente fazem entregas em todo o país, e incluiu também a certificação de todos os distribuidores de pizzas ao domicílio numa plataforma digital da marca, no âmbito da segurança rodoviária.

A parceria acordada com a PSP, assim como o uso de capacetes amarelos pela equipa de entrega ao domicílio em mota, resultam de um processo mais amplo implementado pelos Recursos Humanos do Grupo Ibersol e que tem como eixos de acção a melhoria do perfil de admissão do colaborador entregador, a formação e a responsabilização das equipas nos standards de prevenção rodoviária e o aumentar da visibilidade dos entregadores em circulação.

Promovendo a segurança rodoviária e a segurança das condições de trabalho, o objectivo da Pizza Hut é atingir Acidentes Zero ao longo dos mais de 6 milhões de quilómetros percorridos anualmente pela equipa de entrega ao domicílio.