Páscoa impulsiona viagens dos residentes em Portugal no segundo trimestre

Os residentes em Portugal viajaram mais no segundo trimestre, sobretudo para o estrangeiro, com os 5,6 milhões de viagens realizadas a representarem uma subida de 18,0% face ao mesmo período de 2018, divulgou hoje o INE.

No último trimestre de 2018 e nos primeiros três meses de 2019 as deslocações dos residentes tinham aumentado 6,3% e 4,4%, respetivamente, admitindo o Instituto Nacional de Estatística (INE) que este “aumento expressivo” registado no segundo trimestre esteja “influenciado pelo desfasamento do calendário do período da Páscoa, que este ano ocorreu em meados de abril, enquanto no ano anterior teve influência repartida entre março e abril”.

De abril a junho deste ano, 28,7% da população residente em Portugal realizou pelo menos uma deslocação turística, mais 7,5 pontos percentuais face ao período homólogo de 2018.

O mês de abril registou o maior crescimento homólogo em termos de peso de residentes que viajaram (+9,7 pontos percentuais), atingindo 19,2% do total, “influenciado pelo desfasamento do calendário da Páscoa”, nota o INE.

No segundo trimestre, 85,2% das viagens decorreram em território nacional, mais 15,7%, enquanto as viagens com destino ao estrangeiro registaram um crescimento de 33,2%, totalizando 828,2 mil (14,8% do total).

O ‘lazer, recreio ou férias’ foi a principal motivação para viajar no período, tendo estado na base de 2,7 milhões de viagens (+26,6%) e aumentado a sua representatividade em 3,3 pontos percentuais (48,6% do total, face a 45,3% no trimestre homólogo).

Segundo o INE, este foi o principal motivo para viajar quer nas deslocações nacionais, quer nas deslocações ao estrangeiro, concentrando, respetivamente, 46,8% (+3,7 pontos percentuais) e 58,9% (-1,0 pontos percentuais) das viagens.

Os ‘hotéis e similares’ concentraram 31,5% das dormidas, reforçando a sua representatividade em mais 3,5 pontos percentuais, tendo-se o ‘alojamento particular gratuito’ mantido como a principal opção de alojamento (57,5% das dormidas), apesar da redução do seu peso no total (-0,9 pontos percentuais).

O INE refere ainda que 37,1% das viagens foram efetuadas com marcação prévia de serviços (+4,9 pontos percentuais), atingindo esta proporção os 93,9% (+3,8 pontos percentuais) no caso de deslocações com destino ao estrangeiro, enquanto nas viagens em território nacional a reserva antecipada de serviços esteve associada a 27,2% (+3,8 pontos percentuais).

A Internet foi utilizada na organização de 24,0% das deslocações (+4,7 pontos percentuais), sendo que nas viagens para o estrangeiro este recurso foi usado em 63,2% (+7,6 pontos percentuais) das viagens.